Louis Sarkozy réagit sur sa 1re interview: "J'étais jeune, mais pas malhonnête!"

Louis Sarkozy a gagné en expérience et son argumentation est plus construite : "En effet aujourd'hui, ma vie a beaucoup évolué. Mes études, et en parallèle, mon intérêt pour la politique et pour la philosophie a grandi ; et j'aime aussi à penser que ma culture générale s'est un peu améliorée ! En tout cas je l'espère ..." Ses positions sont les mêmes, c'est son argumentation qui change : "J'ai gardé mon goût pour les armes, et surtout pour le tir, après tout, c'est un sport, incroyablement controversé, mais un sport malgré tout. Mais je tiens à dire que mon goût pour le tir comme sport n'a rien à voir avec mes arguments en faveur du port d'armes, ce n'est pas parce que j'aime ce sport que je soutiens fondamentalement le 2e amendement de la Constitution, il y a des opinions non personnelles, surtout par rapport à la liberté individuelle et la protection d'autrui, qui sont les raisons de mon adhésion à ces opinions, et non mes activités de tireur amateur."

Je ne donne surtout pas de leçon de morale

Fini les polémiques et les prises de position impulsives, Louis Sarkozy préfère désormais s'interroger et ouvrir le débat : "Quand je vais à Paris, je ne suis absolument pas gêné que le port d'arme soit interdit mais je ne peux pas me retenir de me poser la question : est-ce que la situation aurait été différente pendant les attentats, si un citoyen entraîné, responsable et armé avait été prêt à défendre ses concitoyens...? Je ne connais pas la réponse et je ne donne surtout pas de leçon de morale, c'est une question spéculative honnête, qui je pense doit être posée, j'en ignore bien entendu la réponse, mais j'ose imaginer."

Le discours est manifestement plus construit, et le jeune homme utilise sa plume d'étudiant en philosophie et religion à l'université de New York pour alimenter un blog appartenant au Washington Examiner. Un média décrit comme ultraconservateur et très à droite. Une façon de mettre un pied du côté de la sphère de Donald Trump ?

