Louis Tomlinson : Pas de peine de prison après son agression ? Pas si vite...

Louis Tomlinson devrait échapper à des poursuites judiciaires après son altercation avec un photographe, à l'aéroport de Los Angeles, en mars dernier. La "victime" de l'ex-chanteur du groupe One Direction a toutefois un an pour décider de le poursuivre...

Comme le rapporte le site People, le porte-parole du procureur de Los Angeles a dévoilé qu'aucune charge ne pesait à ce jour sur les épaules de Louis Tomlinson (25 ans), accusé d'agression par un photographe nommé Karl Larssen. Cependant, une audience devant la justice aura tout de même lieu dans le courant du mois d'avril. "Chacune des parties sera interrogée en lien avec cet incident et informée des dispositions de la loi et des manières d'éviter de telles difficultés dans le futur", a déclaré le représentant de la justice. Si le photographe, qui avait été poussé au sol, ne cherche pas à porter cette affaire plus loin en justice, le chanteur devrait donc être totalement blanchi.

L'altercation s'était produite à l'aéroport LAX alors que Louis Tomlinson, qui venait sans doute passer un peu de temps avec son fils, était accompagné de sa chérie Eleanor Calder. Une embrouille avait d'abord éclaté avec le photographe puis à cause d'une femme filmant le couple et la scène avec son téléphone portable. Quelques instants après, le chanteur était arrêté par la police puis libéré contre une caution de 20 000 dollars.

Thomas Montet