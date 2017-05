Luca Zidane s'évade : Vacances de l'amour pour le fils de Zizou ?

La saison footballistique touche à sa fin, l'occasion pour tous les joueurs, ou presque, de ranger les sacs de sport et sortir les valises. Gardien de but de l'équipe réserve du Real Madrid, Luca Zidane s'offre quelques jours de vacances loin de la capitale espagnole. Le très charmant fils cadet de Zinedine et Véronique Zidane s'est emparé de sa page Instagram pour annoncer à 374 000 abonnés qu'il prend le large. Et ce n'est pas seul que le beau gosse de 19 ans s'est rendu à l'aéroport mais avec celle qu'il ne quitte plus depuis des mois mais qu'il ne veut pas officiellement désigner comme étant sa compagne.

En posant bras dessus, bras dessous avec cette sublime jeune femme, il ne fait aucun doute que Luca Zidane partage une grande proximité avec elle. Le franc sourire du fils de Zizou et le tendre regard de sa partenaire, blottie contre son épaule, ressemblent beaucoup à l'aveu d'une romance. Le coeur figurant en légende appuie la thèse d'un couple qui ne se cache plus mais ne met pas pour autant de mots sur la nature exacte de sa relation.