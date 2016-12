Lucas : La star du PSG a épousé sa belle Larissa au Brésil

Lucas Moura a profité de la trêve hivernale pour se marier. Libéré il y a quelques jours seulement par le PSG, le célèbre attaquant du club parisien ne s'est pas éternisé dans la capitale. Il a très vite regagné son pays natal, le Brésil. Lucas, comme on l'appelle simplement, avait une mission de la plus haute importance à accomplir : s'unir à sa magnifique fiancée, Larissa Saad.

Impatient d'épouser sa belle, le footballeur de 24 ans lui a enfin passé la bague au doigt. Si le jeune marié n'a partagé que quelques photos de la cérémonie, de multiples clichés ont été postés sur les réseaux sociaux. Divine dans une longue robe en dentelle, la tête et sa coiffure soignée surmontées d'un voile majestueux, Larissa Saad a ravi son homme. Totalement sous le charme de sa moitié, Lucas a savouré chaque instant de ce mariage.

Une fois venu le moment de faire la fête, la star du ballon rond a pu compter sur certains de ses invités pour l'accompagner et mettre de l'ambiance. Parmi eux, plusieurs compatriotes, dont son co-équipier du PSG Marquinhos et d'autres grands noms du football auriverde, Kaka et Nenê.