Lyndsy Fonseca : La star de How I Met Your Mother est maman

Lyndsy Fonseca, qui jouait la fille de Ted dans la série How I Met Your Mother, est devenue maman. L'actrice américaine de 31 ans a donné naissance à une petite fille au joli prénom.

C'est sur son compte Instagram que l'actrice de 31 ans, en couple avec l'acteur Noah Bean (Damages), a annoncé la naissance de sa fille. Elle a posté une photo du nouveau-né et a indiqué que bébé avait pointé le bout de son nez le 2 février à 23h36 et pesait un peu plus de 3 kilos pour 51 centimètres. La petite fille du couple, qui s'est marié en 2016 lors d'une romantique cérémonie dans le Connecticut, se nomme Greta Lilia Bean.