M. Pokora appelé "papa" par la fille de Christina Milian, pour une belle soirée

La fille de Christina Milian a un beau-père en or. De retour à Los Angeles après avoir assuré la promotion marathon de son nouvel album Pyramide porté par le single Les Planètes, M. Pokora est reparti aux États-Unis. Installé à Los Angeles depuis un an et demi, le chanteur français de 33 ans y a trouvé l'anonymat qu'il recherchait, mais également une vie amoureuse stable auprès de Christina Milian et de sa fille de 9 ans, Violet.

Très proche de la fillette, née de la relation terminée de Christina Milian avec le rappeur The-Dream, M. Pokora passe beaucoup de temps avec elle malgré les répétitions de sa nouvelle tournée. Le 7 mai 2019, l'artiste originaire de Strasbourg lui a réservé une nouvelle surprise : il l'a emmenée au concert de l'une de ses idoles, Ariana Grand.

Matt a partagé ce joli moment à deux dans ses stories Instagram. Dans la vidéo où Violet découvre qu'elle se trouve aux abords du Staples Center de Los Angeles pour assister au show de l'interprète de Thank U, Next, la fille de Christina Milian appelle M. Pokora "daddy" ("papa"). Preuve que le Français a entièrement été accepté par sa belle-fille et qu'ils partagent bien plus que de la complicité. Parce que Matt ne fait pas les choses à moitié, il a offert à Violet un T-shirt de la tournée d'Ariana Grande.