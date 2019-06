M. Pokora : Retrouvailles en photo avec Christina Milian

Même s'il a posé ses valises en Californie pour vivre au plus près de sa chérie Christina Milian, le populaire chanteur M. Pokora n'en oublie pas pour autant ses fans français. Ainsi, à l'occasion de la sortie de son dernier disque intitulé Pyramide, il est rentré au bercail pour un intense marathon promo. En manque de lui, sa belle l'a rejoint.

Sur le compte Instagram de la chanteuse américaine de 37 ans, suivi par 4,9 millions d'abonnés, on a pu voir apparaître, mardi 25 juin, un selfie d'elle et de son amoureux. "Nous de nouveau, enfin", a-t-elle simplement commenté. Dans sa story, éphémère, elle a également partagé plusieurs photos et vidéos de M. Pokora pendant les répétitions puis durant son show case au Palais des festivals, à Cannes, en partenariat avec NRJ. Véritable groupie numéro 1, Christina Milian a, on s'en doute, des privilèges : elle peut retrouver le chanteur dans les coulisses. On a ainsi pu voir qu'elle s'était amusée à poser des bonbons par-dessus le T-shirt du beau gosse pour lui faire de faux tétons, sans que celui-ci ne moufte. Ah, l'amour...

M. Pokora commence doucement à préparer sa nouvelle tournée, le Pyramide Tour, dont le coup d'envoi est programmé pour le 5 octobre prochain à Strasbourg ; ville d'où il est originaire. L'ultime date, quant à elle, sera donnée le 20 décembre à Lille. L'ancien candidat de Popstars pourra défendre sur scène ses nouveaux titres comme Les Planètes et Ouh na na. Nul doute qu'il jouera aussi ses incontournables comme Juste une photo de toi, On danse ou On est là.

À noter que l'artiste tourne également son premier téléfilm pour TF1. Début juin, il postait ainsi sur son compte Instagram une photo de lui au côté de la comédienne et humoriste Muriel Robin sur un plateau de tournage. "Un grand MERCI à ma Mumu pour ce cadeau. Ma première chaise d'acteur", écrivait-il.