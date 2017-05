M. Pokora : Son coup de gueule contre les "bien-pensants" !

Présent dans l'industrie musicale depuis déjà près de quinze ans, M. Pokora a su se faire une place de choix malgré des hauts et des bas dans sa carrière. Le chanteur, en tournée dans toute la France avec son My Way Tour, en référence à son disque de reprises de Claude François qui a cartonné (500 000 copies vendues, disque de diamant), ne suscite pourtant toujours pas l'adhésion générale...

Nombreux sont les artistes populaires, champions des charts et des salles de concerts bien remplies, qui fonctionnent sans le soutien des médias : Céline Dion, très longtemps victime des critiques et du snobisme, en est le parfait exemple. C'est aussi le cas de M. Pokora, qui, en dépit de sept albums (aux destins pas tous égaux), jouit d'une très forte popularité tout en se faisait taper dessus par une certaine presse, peu friande – c'est son droit – de son travail. "En 2003, quand j'ai remporté le télé-crochet Popstars sur M6, j'aurais pu n'être qu'un produit marketing. Je n'avais aucune crédibilité. C'est vrai. Mais aujourd'hui ? Personne ne fait ce que je fais sur scène et les critiques bien-pensants ne reconnaissent pas ce talent-là", souligne-t-il au près du Figaro.

M. Pokora ne se laisse toutefois pas abattre par les critiques et, plutôt que de plaire à certains médias très parisiens, il concentre ses efforts auprès de ses spectateurs. D'ailleurs, il les connaît très bien. "Je sais parfaitement que 90% de mon public vit en province", dit-il avec fierté. Le chanteur de 31 ans, originaire de Strasbourg, n'a aucun problème avec cela et est fier d'être pour eux un entertainer. Toutefois, à l'issue de sa tournée en décembre prochain, le chanteur et actuel coach de The Voice compte bien prendre un peu de recul. "Je reviendrai dans deux, trois ans", a-t-il confié. Nul doute que ses fans attendront son retour avec impatience.

Thomas Montet