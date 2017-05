The Voice 6 : M. Pokora et sa veste rose font sensation !

Ce samedi encore, les fans de The Voice étaient devant leur télévision ! Ils ont assisté aux premières épreuves ultimes de cette sixième saison, opposant les talents des équipes de Florent Pagny et Mika.

Un autre coach leur a volé la vedette : les téléspectateurs et internautes ont porté toute leur attention sur M. Pokora et son look sensationnel...