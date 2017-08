M. Pokora s'affiche à Saint-Tropez avec deux bombes des Marseillais de W9

Décidément, les candidats des Marseillais VS Le reste du monde adorent s'afficher avec des stars à Saint-Tropez !

Alors qu'on découvrait Julien Tanti, Manon Marsault et Nikola Lozina en compagnie du footballeur Neymar il y a quelques jours à Bagatelle Beach, voilà que deux autres participantes au programme de W9 viennent de prendre la pose avec une popstar lors d'une nouvelle soirée sur la Côte d'Azur !

En effet, les très jolies Maddy Burciaga (Qui veut épouser mon fils ? 4) et Jessy Errero (l'ex de Rayane Bensetti) ont croisé la route d'M. Pokora, visiblement remis de son voyage à Beyruth (Liban) dans le cadre de son My Way Tour, et ont multiplié les photos et les snaps en sa compagnie afin de donner de leurs nouvelles - et de faire enrager ? - leurs admirateurs.

Inutile de dire que beaucoup d'internautes ont été assez jaloux de voir les starlettes de télé-réalité avec la star. "M. Pokora il s'affiche avec Christina Milian un jour et avec Jessy et Maddy des Marseillais le lendemain... :D", "C'est normal de voir Maddy et Jessy en boîte avec M. Pokora ? mdr", "Il fout quoi M. Pokora avec les cagoles des Marseillais ?", pouvait-on lire parmi les réactions sur Twitter.

Côté actualité, M. Pokora sera de retour sur nos petits écrans samedi 19 août dès 21h dans The Voice Kids 4 sur TF1. Ne le manquez pas !