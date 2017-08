Neymar à Saint-Tropez : La star en compagnie des Marseillais de W9 !

Neymar est très attendu par les supporters parisiens. Mais en attendant de faire sa rentrée sportive sous les couleurs du PSG face à Guingamp le 13 août 2017, le footballeur brésilien de 25 ans a décidé de passer quelques jours à Saint-Tropez avec des amis... Mais pas seulement !

Lundi 7 août en milieu d'après-midi, la star internationale a en effet accepté de prendre la pose avec quelques-unes de nos plus grandes starlettes de télé-réalité françaises alors qu'elle profitait du soleil à Bagatelle Beach. Visiblement ravis d'avoir croisé la route de l'ex-joueur du FC Barcelone, Julien Tanti, sa petite amie Manon Marsault et Nikola Lozina (Les Marseillais VS Le Reste du monde sur W9) n'ont pas résisté bien longtemps à l'envie de demander des selfies au joueur et, bien entendu, de les partager le plus vite possible sur leurs réseaux sociaux !

"Bienvenue en France", a commenté Julien Tanti tandis que sa chérie lançait de son côté : "Neymar is in the place #Bagatelle #SaintTropez." Evidemment, les internautes ont été nombreux à donner leur avis sur cette rencontre tout à fait inattendue. "Vous avez trop de chance ! J'espère que vous en avez profité", "Allo les Marseillais, il joue à Paris et vous êtes marseillais, ça va pas ensemble !", "Quelle chance incroyable !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Plus tôt dans la journée, l'ex-attaquant du Barça avait été aperçu à bord d'un yacht en compagnie de sa tribu, dont Alvaro Costa, Jô Amancio (son frère adoptif), Gustavo Almeida, Guilherme Pitta et Gil Cebola (son photographe).