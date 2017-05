Julien Tanti vs Jessica Thivenin: "Coucher avec Thibault Kuro, ça l'a pas gênée"

Les candidats de l'émission de télé-réalité Les Marseillais forment une famille ? Plus maintenant : l'heure est au règlement de comptes sur Twitter. Jessica Thivenin aurait couché avec Thibault Kuro, ce qui a fortement agacé Julien Tanti et Nikola Lozina, deux de ses ex.

Tout était pourtant très clair dès le départ : "Je ne suis pas du genre à me justifier parce que ça me gonfle, mais là je vais le faire. Thibault, ça fait quatre ans que je le connais. Je suis même allée en vacances avec Thibault et Shanna, je les connais très bien, je l'ai fréquenté quand j'étais avec Julien. Je suis juste avec Thibault, on passe deux jours ensemble, j'ai le droit d'être avec mes potes ! Donc non, je ne suis pas en couple, si c'était le cas, je vous le dirais. Ne vous inquiétez pas", expliquait la jeune femme sur son compte Snapchat la semaine dernière alors que cette rumeur naissait à peine...

Mais durant la nuit dernière, leurs fans ont assisté à quelques rebondissements... Julien Tanti, star du programme phare de W9, a décidé d'être honnête avec ses followers : il a lancé une petite bombe sur le réseau social. Déçu par celle qu'il a tant aimée dans le passé, le beau gosse actuellement en couple avec Manon Marsault a souhaité rétablir la vérité au sujet de ce rapprochement douteux. Ni une ni deux, il tweete : "Apparemment Jessica est touchée de ne pas être venue à l'inauguration [de sa pizzeria NDLR], mais de coucher avec mon ancien meilleur ami Thibault, ça l'a pas gênée (...). Si j'ai fait ça, ce n'est pas pour rien, ça fait longtemps qu'elle fait des trucs dans mon dos qui ne me conviennent pas trop. (...) La semaine dernière, on était à Casablanca, on ne se parlait pas car elle était avec mon ancien meilleur pote Thibault dans les hôtels et qu'elle a couché avec. Elle aurait pu coucher avec n'importe quel autre mec..." Hilare, un autre ex de la jeune femme, Nikola Lozina, l'a même félicité : "MDRRRRRR t'es mon idole", peut-on lire.

Si la principale intéressée n'a pas encore réagi, celui qui coucherait justement avec elle a souhaité mettre certaines choses au clair... sans toutefois démentir l'information : "Tu es en couple avec ta chérie depuis plusieurs années, je ne comprends pas ton attitude #pastchatcheur."

De son côté Shanna Kress, ex-petite amie de Thibault Kuro, a elle aussi souhaité entrer dans la bagarre en partageant un long message, toujours sur Twitter : "On se calme avec cette histoire de Thibault et Jessica. Si quelqu'un doit dire quelque chose, c'est moi. Et moi, j'en ai rien à faire. Je discute avec Jess souvent et Thibault de même ! Je ne comprends pas de régler ses comptes sur les réseaux sociaux et de s'acharner sur Jess, laissez-la tranquille. J'ai été avec Thibault pendant quatre ans. Aujourd'hui, c'est terminé, il fait ce qu'il veut. Pourquoi empêcher deux personnes de se kiffer (si c'est le cas) parce qu'on a passé un petit moment de notre vie ensemble ? Je ne comprends pas. Stop, laissez-les tranquille."

Visiblement, certains Marseillais sont rancuniers et comptent bien faire payer son "erreur" à Jessica. On attend la suite des événements...