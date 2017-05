Nikola Lozina clashe Jessica Thivenin : "Je me demande comment j'ai pu"

Peu après sa rupture avec Jessica Thivenin, Nikola Lozina avait confié vouloir passer à autre chose : "Jessica est la première femme dont j'ai été amoureux. Quand ça s'est terminé, pendant deux, trois semaines j'ai vécu un enfer". Et de conclure : "Et puis je me suis dit que je méritais mieux et que je devais aller de l'avant".

Si l'on en croit les rumeurs qui courent, le beau brun aurait d'ores et déjà tourné la page... et remis le couvert avec son ex Milla Jasmine ! Affaire à suivre...