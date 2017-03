Jessica Thivenin trompée par Nikola Lozina : Elle confirme leur rupture !

Jessica Thivenin (Les Marseillais de W9) est en train de tourner définitivement la page de ses amours avec Nikola Lozina.

Sur Instagram, la jolie blonde de 27 ans a publié une nouvelle photo ce 30 mars sur laquelle elle apparaît assise sur une chaise de jardin avec un T-shirt "No boyfriend, no problem", soit "Pas de petit copain, pas de problème" en version française. Bien entendu, ses admirateurs on aussitôt réagi à cette annonce : "Courage ma belle !", "Tu mérites mieux", "Désolé pour toi, plein d'amitié et d'ondes positives pour toi !", "Gros soutien à toi."

C'est à la suite d'une nouvelle rumeur d'infidélité que la candidate des Marseillais South America avait d'abord indiqué "Over..." (soit "Fini" en français) en légende d'une photo d'elle ce 28 mars. De quoi laisser entendre que cela sentait le sapin avec son BG de petit ami. De son côté, le Belge révélé dans Les Princes de l'amour s'était montré moins bavard dans un premier temps avant de s'exprimer sur Snapchat : "Je sais qui je suis, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait." Après quoi, il avait évoqué "des filles qui rêvent d'être sur le devant de la scène et qui sont prêtes à tout pour y arriver".

Pour rappel, ce n'était pas la première fois que Nikola Lozina était au coeur de ce genre de rumeur. En décembre dernier, il était également accusé d'avoir passé une nuit torride avec une jeune femme après une soirée en boîte de nuit. Jessica l'avait alors défendu lors d'une interview accordée à Sam Zirah : "Cette fameuse soirée, oui, il était avec des collègues qui ont ramené des filles à l'hôtel. Mais je l'ai eu au téléphone après (...). Il ne m'a jamais trompée."

Cette fois, Jessica n'a pas passé l'éponge...