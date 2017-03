Jessica Thivenin et Nikola Lozina: Rupture après une infidélité ? Ils réagissent

Leur histoire appartient, semble-t-il, désormais au passé.

À la suite d'une nouvelle rumeur d'infidélité, la candidate des Marseillais South America (W9) Jessica Thivenin a légendé une photo Instagram sur laquelle elle apparaît : "Over..." De quoi laisser entendre que son histoire d'amour avec Nikola Lozina est définitivement terminée. De son côté, le Belge révélé dans Les Princes de l'amour s'est montré moins bavard dans un premier temps. "Pour l'instant, je préfère garder ma langue dans la poche car je vais dire des mots qui dépassent mes pensées", a-t-il écrit sur Snapchat mardi 28 mars.

Il n'a toutefois pu se retenir de se justifier puisque quelques minutes plus tard, il expliquait sur ce même réseau social : "Je sais qui je suis, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait." Après quoi, il a évoqué "des filles qui rêvent d'être sur le devant de la scène et qui sont prêtes à tout pour y arriver".

Ce n'est pas la première fois que Nikola Lozina est au coeur de ce genre de rumeur. En décembre dernier, il était également accusé d'avoir passé une nuit torride avec une jeune femme après une soirée en boîte de nuit. Jessica l'avait alors défendu lors d'une interview accordée à Sam Zirah : "Cette fameuse soirée, oui, il était avec des collègues qui ont ramené des filles à l'hôtel. Mais je l'ai eu au téléphone après (...). Il ne m'a jamais trompée."

L'ancienne petite amie de Julien Tanti avait néanmoins admis qu'elle avait eu du mal à digérer l'affaire : "Je lui en ai voulu. On était en froid pendant quelques jours et on s'est disputés parce que je lui ai dit que quand j'allais en booking avec des amies, elles ne ramenaient pas de mecs parce que ça peut faire parler vite (...). Il a regretté et m'a dit qu'il n'avait pas fait attention." Elle avait également assuré qu'elle ne se serait jamais remise en couple avec lui s'il l'avait réellement trompée.

On imagine donc qu'une réconciliation entre les anciens tourtereaux – qui s'étaient rencontrés lors du tournage des Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde – est inenvisageable.