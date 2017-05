Nikola Lozina et Milla Jasmine de nouveau en couple ? La photo qui sème le doute

Lors du tournage des Princes de l'amour 3 sur W9, Milla Jasmine et Nikola Lozina se sont mis en couple. Finalement, les deux candidats de télé-réalité ont mis fin à leur relation. De son côté, Nikola Lozina était tombé sous le charme de Jessica Thivenin, candidate des Marseillais. Seulement, là encore, le couple a rompu.

Désormais célibataire, Nikola Lozina semble de plus en plus proche de Milla Jasmine... En effet, lors d'un récent passage à Paris, il s'est affiché en boîte avec la jolie brune et Kevin Guedj.

Depuis, les deux ex se sont revus à plusieurs reprises. Hier, mardi 9 mai, comme en témoignent les clichés et vidéos postés sur Snapchat, Milla Jasmine et Nikola Lozina se sont retrouvés à la Clinique des Champs-Elysées, dans le 8e arrondissement de Paris... où le candidat de télé-réalité était déjà venu en compagnie de sa chérie de l'époque, Jessica Thivenin.

Dans la soirée, Milla Jasmine et Nikola Lozina se sont affichés toujours plus proches en boîte de nuit, en compagnie d'autres candidats des Anges 9. Sur Snapchat, l'ex-chéri de Jessica Thivenin a même partagé une photo de lui et Milla Jasmine plutôt complices, légendée : "Number one." Depuis, le cliché a été supprimé.

Pour rappel, les récentes retrouvailles des deux ex avaient fait réagir la Toile, mais pas seulement. Jessica Thivenin s'était montrée plutôt agacée. "Je n'aime pas Milla. Et voir mon ex Nikola avec elle, ça m'énerve", avait-elle confié sur les réseaux sociaux. De son côté, le candidat de télé-réalité avait clarifié la situation, assurant que sa relation avec Milla Jasmine était purement amicale.