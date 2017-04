Nikola Lozina très en colère contre Jessica (Les Marseillais) : "Ça me répugne"

Nikola Lozina vient de pousser un gros coup de gueule sur son compte Snapchat.

L'ex-petit ami de Jessica Thivenin (Les Marseillais, W9) n'apprécie pas que la belle se soit épanchée auprès d'un blogueur sur leur relation passée et sur le fait qu'il se comporterait mal depuis leur rupture. Selon Jessica, Nikola prendrait notamment un malin plaisir à multiplier les photos avec des filles - notamment Milla Jasmine - pour la rendre jalouse !

Piqué au vif, Nikola a ainsi commenté ce 29 avril : "Jessica est la première femme dont j'ai été amoureux. Quand ça s'est terminé, pendant deux, trois semaines j'ai vécu un enfer. J'ai téléphoné à son meilleur ami, à son agent, à tout le monde. J'étais triste, c'était les pires moments de ma vie. J'ai essayé de l'avoir au téléphone, je lui ai dit des choses, je me suis toujours pris des vents. Pendant deux semaines ça a été un calvaire. Et puis je me suis dit que je méritais mieux et que je devais aller de l'avant."

Et de poursuivre sur les accusations de son ex et son comportement lors de ses récentes sorties : "Dans Les Marseillais, j'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il s'est passé entre elle et Julien, l'ambiguïté... Et quand on vient me dire que je m'affiche en boîte avec des filles alors que pas plus tard qu'hier soir elle était avec Anthony Matéo qui, entre autres, quand on était ensemble et qu'on regardait Les Anges 9, elle arrêtait pas de me dire 'Oh il est mignon, il est canon'... Si ça aussi c'est pas de la provoc (...) Quand j'entends que je ne l'ai pas aimée, que je n'étais là que pour le profit, ça me dégoûte, ça me répugne... Je suis rentré tout seul dans la télé, je n'ai pas besoin d'une femme pour m'assumer (...) Pendant neuf mois j'ai été quasi-irréprochable, je l'ai aimée de tout mon coeur, j'ai tout fait pour elle et là j'en ai marre."

C'est dit.