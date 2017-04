Nikola Lozina pose avec Milla : Jessica Thivenin, énervée, réplique violemment !

Séparée depuis plusieurs semaines de Nikola Lozina, Jessica Thivenin, star des Marseillais sur W9, ne semble pas l'avoir oublié. La preuve, le Belge s'est attiré les foudres de son ex en posant avec une autre jeune femme...

Il y a quelques jours, le candidat de télé-réalité était en déplacement à Paris. Après avoir assisté au match de foot qui a opposé mercredi 26 avril PSG à Monaco, le jeune homme est sorti en boîte de nuit avec Kevin Guedj... et Milla Jasmine ! Des retrouvailles partagées sur Snapchat et observées par Jessica Thivenin qui a vu rouge devant Nikola en train de poser avec son ex-petite amie.

Elle a donc répliqué en postant sur le même réseau social : "La maturité vient souvent avec l'âge #lerespectestmort." Puis, quelques heures plus tard : "Dans le monde de la nuit, il y a beaucoup de merde. Dans tous les sens du terme... Bref, belle journée à vous !"

Des posts qui n'ont à leur tour pas échappé à la vigilance de Nikola et auxquels il a répondu avec un doigt d'honneur sur Snapchat et une mise au point sur sa relation avec Milla. "Elle est venue me faire coucou hier avec Melanight. Milla est une amie que je connais depuis pas mal d'années, vous le savez. Et entre elle et moi, il n'y a aucune ambiguïté. Elle sort d'une relation et moi aussi. Alors les gens qui me parlent de respect, sachez que j'en ai bavé, merci bien... Ceux qui me soutiennent, je vous aime. Ceux qui crachent sur moi, je vous e*****."

Les mots de Nikola ont visiblement calmé Jessica. Cette dernière a finalement présenté ses excuses. "Je ne suis pas le genre à m'étaler sur ma vie. Mais voilà, je n'aime pas Milla et voir mon ex, Nikola avec elle, ça m'énerve", a-t-elle lancé avant de faire son mea culpa.