Jessica Thivenin critiquée pour ses fautes de français : Son improbable réponse...

Jessica Thivenin, star des Marseillais sur W9, est souvent moquée pour son manque de culture. On ne compte plus les montages vidéo dans lesquels on peut l'entendre remixer un proverbe ou utiliser le mauvais mot dans une phrase. Une bêtise que la blonde a toujours assumée. Pourtant, elle vient de passer un coup de gueule sur Snapchat après que des followers se sont encore une fois moqués d'elle.

"Vous m'avez fatiguée, je fais des fautes, je le sais !", a déclaré l'ex-girlfriend de Nicolas Lozina. Malheureusement, la starlette de télé-réalité n'a rien fait ensuite pour prouver qu'elle était très douée en français. "J'en ai marre des 'é'. À chaque fois que j'écris une phrase ou un mot je ne sais pas si c'est 'er', 'es', 'ait', 'ai' ou 'ais' et vu que vous êtes très nombreux à critiquer mon français, je vais vous dire comment je fais pour choisir mes terminaisons : je fais plouf plouf !", a-t-elle lâché.

"Vu tous les 'é' qu'il y a, je me doute qu'en faisant avec plouf, ça ne marche pas à chaque fois", a-t-elle néanmoins admis. Au moins, elle est lucide.