Jessy (Les Marseillais) : L'ex de Rayane Bensetti a tourné avec un grand acteur

Il ne s'agit pas là de son seul rôle. Dès l'âge de 10 ans, la jolie brune rêvait de devenir actrice. Elle s'est donc donné les moyens d'y arriver et a participé à À toi de jouer, un concours télévisé diffusé sur TF1 au cours duquel des enfants apprentis comédiens étaient confrontés à des acteurs confirmés autour de scènes d'improvisation. Elle a ainsi échangé ses premières répliques avec Alexandre Pesle (Caméra Café) et a remporté la compétition. Sa victoire lui a permis d'obtenir le rôle d'Appolline dans la série Mystère à la colo en 2009.

L'année suivante, c'est dans une publicité pour Kellog's qu'on la retrouve, au côté de l'ancien capitaine de l'OM Steeve Mandanda. Elle a également fait une discrète apparition dans Plus belle la vie (France 3), avant de tourner un spot publicitaire pour Nintendo 3DS en 2011 et de jouer dans le long métrage de Michael Yanardag Main dans la main.

En 2012, c'est dans la web-série Glam World qu'elle obtient un rôle et dans la série télévisée de TF1 et NT1 Au nom de la vérité dans l'épisode L'Homme mystérieux. Après quoi, en 2013, elle obtient un second rôle (celui de Natasha) dans le film La Vraie Vie des profs réalisé par Emmanuel Klotz et Albert Pereira-Lazaro.

Jessica Errero participe ensuite à The Dancers (TF1) en 2014, un programme qui invitait les téléspectateurs à voir l'évolution de 12 élèves, âgés de 18 à 29 ans, suivant une formation de danseurs professionnels, puis à Coup de jeune à Vegas (NRJ12) en 2015. Elle faisait partie du groupe de danseurs qui partageait une sublime villa à Las Vegas avec des personnes âgées de 59 à 71 ans dont le défi était de monter un show en moins de cinq semaines.