M. Pokora torride avec sa compagne Christina Milian, guest de son nouveau clip

M. Pokora et Christina Milian partagent la passion de la musique et de la danse et bien plus encore. Le chanteur français de 33 ans et la chanteuse et actrice américaine de 37 ans sont en couple depuis bientôt deux ans, un amour que les deux artistes ont choisi de mettre en avant dans un nouveau projet qui fait déjà beaucoup parler.

Vendredi 10 mai 2019, M. Pokora a dévoilé le clip de sa chanson Ouh na na, deuxième extrait de son nouvel album Pyramide sorti en avril dernier. Le beau gosse originaire de Strasbourg a sollicité les services de sa compagne pour cette nouvelle vidéo, après avoir fait appel au sublime mannequin Shanina Shaik pour celui des Planètes. Au programme, des face-à-face particulièrement sensuels entre Matt et sa belle. Habituée à exposer sa plastique impeccable sur les réseaux sociaux, Christina Milian apparaît tour à tour en soutien-gorge ou en body très sexy. M. Pokora propose également des chorégraphies avec ses danseurs qu'il a soigneusement sélectionnés.

Sans surprise, le succès de ce nouveau clip est au rendez-vous puisque la vidéo comptabilise déjà plus de 220 00 vues sur YouTube, quelques heures seulement après sa sortie.