Mac Miller est mort à 26 ans, victime de ses démons

L'interprète ne cachait pas ses problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool, notamment dans ses chansons. En août dernier, la police de Los Angeles l'avait inculpé pour conduite sous stupéfiants lors d'un accident de voiture survenu en mai 2018. Son ex petite amie Ariana Grande avait également évoqué ses addictions comme l'une des raisons de leur rupture, toujours en mai dernier : "Je ne suis pas une baby-sitter ou une mère et aucune femme ne devrait se sentir obligée de l'être, avait-elle écrit sur Twitter peu de temps après. Je me suis occupée de lui et j'ai essayé de l'encourager à être sobre, j'ai prié pour son équilibre pendant des années (et je continuerai bien sûr) mais accuser les femmes pour l'incapacité d'un homme à rester dans le droit chemin est un problème majeur."

Je ne veux pas être déprimé

Originaire de Pittsburgh (dans l'Etat de Pennsylvanie), Mac Miller s'est fait connaître dès l'adolescence en publiant ses premiers titres sur internet. En 2007, il sortait sa première mixtape But My Mackin' Ain't Easy sous le nom de EZ Mac. Musicien autodidacte, il savait jouer du piano, de la batterie et de la guitare dès son plus jeune âge. Il a signé son premier contrat avec le label Rostrum Records à 18 ans, enchaînant la même année avec sa première tournée. Son premier album studio, Blue Side Park, publié en 2011, s'était hissé à la première place du classement Billboard en quelques semaines. L'année suivante, il s'affichait dans sa propre télé-réalité, Mac Miller and the Most Dope Family, diffusée sur MTV2. Ses collaborations avec sa pop star de petite amie, Ariana Grande, sur les titres My Way et My Favorite Part ont contribué à le faire connaître du grand public.