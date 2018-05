Ariana Grande, attaquée, clashe son ex Mac Miller !

Sous son air frêle, la chanteuse Ariana Grande cache une jeune femme qui peut se montrer féroce quand elle est attaquée ! Alors qu'un internaute la tenait pour responsable de l'arrestation de son ex Mac Miller, conduit derrière les barreaux après un accident de voiture alors qu'il était alcoolisé, elle l'a remis à sa place...

Lundi 21 mai 2018, un utilisateur de Twitter sous le nom de @FlintElijah a tweeté : "Mac Miller a carrément crashé sa voiture et a été arrêté pour conduite sous influence après qu'Ariana Grande l'a largué pour un autre mec [elle sortirait avec le comédien Pete Davidson, NDLR] alors que celui-ci avait mis son coeur à nu dans un disque de dix chansons où il la qualifiait de divinité et c'est juste le truc qui me fend le plus le coeur dans tout ce qu'il se passe en ce moment à Hollywood." Une référence à la chanson Cinderella parue en 2016 sur le disque The Divine Feminine, de Mac Miller.

Ariana Grande, 24 ans, a alors pris la peine de répondre à ce message en particulier... "C'est absurde de réduire comme tu le fais le respect et l'estime de soi d'une femme en disant qu'elle devrait rester dans une relation toxique juste parce que l'autre a écrit un disque sur leur couple – ce qui au passage n'est pas le cas (seul le titre Cinderella me concerne). Je ne suis pas une baby-sitter ou une mère de famille et aucune femme devrait sentir qu'elle doit être l'un ou l'autre dans son couple. J'ai pris soin de lui pendant des années, j'ai essayé de le soutenir dans sa sobriété et j'ai prié pour qu'il trouve son équilibre (et je continuerai à le faire) mais humilier/accuser une femme d'être la raison pour laquelle un homme est incapable de contrôler son merdier, c'est un gros problème", a-t-elle taclé.

Après ce coup de gueule, l'utilisateur s'est longuement excusé et la star, de retour avec le single No Tears Left to Cry, a accepté ses excuses...