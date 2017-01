Mad Mag : Le papa d'une ex-candidate de Secret Story a fait de la prison !

Mercredi 18 janvier 2017, Ayem Nour et son équipe recevaient les candidats de The Game of Love Mitch, Sarah et Marine, dans le Mad Mag de NRJ12. Et, en cours d'émission, la belle animatrice de 28 ans a mis au défi cette dernière, qui était une véritable enquêtrice dans la télé-réalité, de trouver à qui appartenait les secrets les plus inavouables de la bande.

Le premier ? "Mon père a fait de la prison au Mexique pour trafic de drogue." Après avoir supposé qu'il s'agissait d'Aymeric Bonnery, puis Ayem Nour, Marine a appris que ce secret appartenait à Aurélie Van Daelen. Toutefois, l'ancienne candidate de Secret Story a tenu à apporter quelques précisions : "Je peux quand même expliquer l'anecdote parce que mon père n'est pas un trafiquant de drogue. On habitait aux États-Unis, juste à la frontière avec le Mexique et en fait il a été confondu avec un trafiquant de drogue. La police l'a arrêté. Il a été emprisonné pendant deux jours. C'est au moment de prendre les empreintes qu'ils se sont rendus compte que c'était le mauvais homme."

Une folle histoire qui n'a pas manqué d'étonner le public, ainsi que l'équipe du Mad Mag ! Benoît Dubois avait quant à lui pour secret "J'ai remis un prix à Adele devant des milliers de personnes" (lors des NRJ12 Music Awards, en 2012) et Aymeric Bonnery a failli provoquer un accident pour regarder un beau fessier.