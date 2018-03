Madeleine de Suède maman pour la 3e fois : Première photo du bébé !

Madeleine de Suède a accouché dans la nuit de son troisième enfant, à 00h41 ce vendredi 9 mars 2018. Le bébé de 3,465 kilos pour 50 cm a vu le jour à l'hôpital Danderyd, à Stockholm. Christopher O'Neill, l'heureux papa, a immortalisé sa fillette endormie dans son berceau. La photo vient d'être postée sur le site officiel de la maison Bernadotte.

Cette charmante photo du nouveau-né accompagne un post annonçant déjà le retour de Madeleine de Suède, 35 ans, troisième et dernier enfant du roi Carl XVI Gustaf, à son domicile de Stockholm. La princesse se porte à merveille, tout comme son bébé qui va rencontrer ses aînés : la princesse Leonore, né à New York le 20 février 2014, et le prince Nicolas, né le 15 juin 2015 à Stockholm.

Cet article compile également les messages de félicitations reçus par le couple princier. Le roi et la reine Silvia ont écrit : "Nous sommes très heureux de l'arrivée du troisième enfant de la princesse Madeleine et de Christopher O'Neill. Maintenant, nous avons vraiment hâte de rencontrer ce nouveau membre de notre famille !" La grande soeur de Madeleine et la princesse héritière Victoria, 38 ans, et son Altesse royale le prince Daniel ont quant à eux partagé "leur joie" et souhaité "un chaleureux bienvenu" au bébé. Le prince Carl Philip et Sofia de Suède sont également aux anges : "Nous partageons la joie de Madeleine et Christopher, mais aussi celle de Leonore et Nicolas qui vont enfin rencontrer leur petite soeur tant attendue. Nous avons hâte de la rencontrer nous aussi !"

Le site de la maison royale de Suède publie également la déclaration officielle de la famille de Christopher O'Neill, un message signé par sa mère, Eva-Maria O'Neill, ses soeurs, Tatjana d'Abo et la comtesse Natasha von Abensperg und Traun, ainsi que leur famille : "Nous sommes enchantés par la nouvelle de la naissance de la petite fille de Madeleine et Christopher, petite soeur de Leonore et Nicolas. Nous leur envoyons nos voeux les plus chaleureux et avons hâte de les revoir."

Une question reste en suspens, celle du prénom de la petite princesse qui ne devrait pas tarder à être annoncé.