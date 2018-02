Leonore de Suède a 4 ans : Éblouissante avant l'arrivée du nouveau bébé du clan

Les deux nouveaux portraits de la princesse Leonore ont été réalisés dans l'appartement que la princesse Madeleine et sa famille, qui vivent à Londres, occupent du côté des écuries royales (Hovstallet) lorsqu'ils sont à Stockholm.

La fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède est revenue dans la capitale nordique il y a quelques jours, dans la soirée du jeudi 15 février, selon des informations de la revue Svensk Damtidning, en vue de mettre au monde son troisième enfant, attendu au mois de mars, dans son pays.

C'était un sujet sensible pour l'opinion publique suédoise, assez agacée que la princesse Madeleine puisse percevoir une rente royale alors que l'essentiel de sa vie se passe à l'étranger – son mari dirige une société de services bancaires à Londres – et crispée quant à son implication réelle dans le royaume. Mais, comme le prince Nicolas, c'est bien en Suède que le nouveau bébé du couple verra le jour, et cet accouchement sera financé sur les deniers privés de la famille, a précisé la responsable de la communication du palais, Madeleine et sa famille n'étant pas enregistrés comme résidents suédois et ne pouvant donc prétendre aux commodités du système de soins national.