Estelle et Oscar de Suède : Photos d'été des enfants de Victoria, complices

A l'approche de son 40e anniversaire, qui sera célébré en grande pompe le 14 juillet 2017 entre Stockholm et l'île d'Öland où la famille royale à ses habitudes estivales, la princesse Victoria de Suède partage la lumière avec ses deux enfants, la princesse Estelle (5 ans) et le prince Oscar (1 an).

Trois semaines après la diffusion par la monarchie suédoise de nouveaux portraits officiels lumineux de l'héritière du trône, ce sont à présent de nouvelles photos des deux bambins issus de son mariage avec le prince Daniel qui sont révélées, en guise de bons voeux aux Suédois pour l'été qui débute. Photographiés ce mois-ci par Erika Gerdemark au palais Haga, résidence du couple princier, Estelle et Oscar y affichent leur magnifique complicité, aussi bien au balcon qu'assis sur le canapé du salon ou sur la pelouse dans le jardin.

Si la princesse Victoria, future reine, a mis du temps à connaître les joies de la maternité, elles occupent aujourd'hui une place prépondérante dans son quotidien royal chargé. Et l'équilibre n'est pas forcément facile à trouver : "Ces moments spéciaux avec vos enfants vous manquent", avoue-t-elle en toute sincérité dans un entretien accordé chez elle à l'agence de presse nationale suédoise TT. Alors, quand son devoir lui laisse du temps avec eux, elle n'en manque pas une miette : "Je fais partie de ces parents qui prennent bien soin de documenter l'éducation de leurs enfants. J'essaye vraiment d'observer activement. J'écris les petites choses qui se passent", confie-t-elle.

C'est la manière dont on se sent qui compte

Le sentiment familial est très développé chez la fille aînée du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia ; même la résidence qu'elle occupe, le palais Haga, a de ce point de vue une résonance particulière : "Je n'ai jamais eu l'opportunité de connaître mes grands-parents, alors vivre à Haga, qui comptait tellement pour eux et leurs enfants, est incroyablement spécial. Cela me donne l'impression de me rapprocher d'eux, d'apprendre à mieux les connaître", explique Victoria en évoquant le prince Gustaf Adolf et la princesse Sibylla. Très affectée par la mort en 2013 de sa grande-tante la princesse Lilian, elle s'inspire aussi d'elle quand elle constate à quel point "le temps passe trop vite" et remarque qu'elle n'a "pas du tout l'impression d'avoir 40 ans" : "La princesse Lilian disait toujours que c'est la manière dont on se sent qui compte", souligne-t-elle.

Le mois dernier, la princesse Victoria livrait déjà de rares confidences dans un documentaire qui lui était consacré par la chaîne suédoise TV4. Entre autres choses, elle y revenait sur ses complexes avec son physique et les troubles alimentaires qu'elle a connus à la fin de l'adolescence, une "période difficile". Avant d'entrer à l'université d'Uppsala, elle avait de fait choisi de prendre du temps pour "retrouver l'équilibre, se connaître elle-même et jauger ses limites". Les médecins lui avaient par ailleurs conseillé de faire du sport - ce qui lui a permis de rencontrer son futur mari, le prince Daniel, qui fut son coach personnel.