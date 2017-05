Estelle de Suède : Un gros câlin à son papy le roi, tandis qu'Oscar observe...

La royauté européenne a vécu une fin de mois d'avril particulièrement festive : trois jours après la grande journée de liesse populaire à l'occasion des 50 ans du roi Willem-Alexander des Pays-Bas, c'était au tour de son homologue et aîné le roi Carl XVI Gustaf de Suède d'ajouter une unité à son compteur, dimanche 30 avril 2017.

Lui-même avait connu l'an dernier des célébrations particulières pour fêter son entrée dans une nouvelle dizaine ; cette année, retour aux festivités "ordinaires" en ce jour d'anniversaire : pour fêter ses 71 ans, le souverain suédois s'est comme de coutume présenté en uniforme militaire dans la cour extérieure du palais royal Drottningholm à Stockholm accompagné par son fils le prince Carl Philip pour le protocole traditionnel, devant quelques dizaines de compatriotes venus l'acclamer et exprimer leur sympathie.

La fanfare de la marine suédoise a animé ce moment en jouant plusieurs morceaux, dont le tube de Rod Stewart I am sailing ! Les souverains aiment décidément le rock pour les grandes occasions - on se rappelle que le prince Albert II de Monaco a eu droit à du AC/DC pour la Fête nationale monégasque 2016. Comme de coutume, les autres membres de la famille royale, à l'exception de la princesse Madeleine qui vit à Londres avec son mari Christopher et leurs deux enfants, assistaient à la cérémonie depuis un balcon du palais : la reine Silvia, la princesse héritière Victoria avec ses deux enfants, ainsi que la princesse Sofia, qui, restant en arrière, ne laissait rien voir des rondeurs de sa seconde grossesse annoncée récemment, étaient ainsi réunis. Même le prince Alexander, fils de Sofia et Carl Philip qui fêtait son premier anniversaire quelques jours plus tôt, était présent - même s'il n'a pas fait d'apparition.

Carl XVI Gustaf de Suède les a ensuite rejoints sur leur perchoir, où il a reçu une nouvelle ovation du public, mais pas seulement : sa petite-fille la princesse Estelle, 5 ans, s'est jetée à son cou pour lui faire un gros câlin, adorable.