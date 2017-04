Willem-Alexander des Pays-Bas fête ses 50 ans : De la liesse... et du chagrin

Sur place, la petite famille a été ralliée par ses proches : le prince Constantijn, frère de Willem-Alexander, et sa femme la princesse Laurentien ainsi que leurs cousins les princes Maurits (avec sa femme Marilène), Bernhard (avec sa femme Annette), Pieter-Christiaan (avec sa femme Anita) et Floris (avec sa femme Aimée), enfants de la princesse Margriet, étaient tous présents.

Du vide laissé par le prince Friso à l'avenir incarné par Amalia

Il n'y avait qu'un grand absent : le prince Friso, mort en 2013 des suites de son accident de ski survenu 18 mois plus tôt en Autriche, pris dans une avalanche à Lech am Arlberg où la famille royale néerlandaise a (et maintient) ses habitudes. Willem-Alexander n'a d'ailleurs pas manqué d'évoquer avec émotion ce drame familial et sa douleur personnelle dans l'interview réalisée dans le cadre de son 50e anniversaire, suivie mercredi soir par plus de 4,2 millions de téléspectateurs. Les larmes aux yeux, il a ainsi parlé de la peine de sa mère, la princesse Beatrix, qui y a perdu "une partie d'elle-même". Quant à lui : "On ne réalise ce qu'on perd que lorsque l'autre n'est plus là, a-t-il tristement remarqué. Il vivait à Londres, avec Mabel et les enfants [les comtesses Luana et Zaria, NDLR], mais était d'un bon conseil sur le fond. Parfois direct, mais toujours totalement honnête. Quand on perd cela, ça manque vraiment."

Encore profondément marqué par le drame du vol MH17 dans lequel ont péri en 2014 tant de ses concitoyens, le roi, a par ailleurs relevé l'AFP, a aussi fait part de sa volonté d'apprendre à mieux se connaître, reconnaissant avoir eu du mal, plus jeune, à accepter son destin. "C'est pourquoi je dis à Amalia: connais tes propres limites, a-t-il souligné. Va jusque-là. Fais des erreurs, ce que j'ai fait, moi aussi." Il a enfin eu de tendres mots envers son épouse Maxima, son "tout", avec laquelle il fête cette année 15 ans de mariage.

Tradition royale oblige, de nouveaux portraits officiels du roi Willem-Alexander, qui accueillait la veille la princesse Victoria de Suède dans le cadre de la lutte contre les armes chimiques, ont été diffusées par le palais à l'occasion de son 50e anniversaire, le figurant dans le parc de sa résidence personnelle, la Villa Eikenhorst à Wassenaar, avec ses chiens Skipper et Nala. Vendredi soir, 150 personnes partageant la même date d'anniversaire auront le privilège de dîner en compagnie du couple royal au palais, lequel sera ensuite accessible gratuitement au public durant 50 heures.