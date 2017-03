Princesse Sofia de Suède : Sortie éblouissante après l'annonce de sa grossesse

La cour royale suédoise avait diffusé plus tôt dans la journée une photo officielle inédite du couple princier et de son fils le prince Alexander, qui aura 1 an le 19 avril, à l'occasion de la naissance prochaine, attendue en septembre 2017, de leur second enfant.

Ce portrait avait été réalisé quelques jours auparavant, le 17 mars, alors que le prince Carl Philip et la princesse Sofia inauguraient un centre de loisirs pour les jeunes défavorisés de la banlieue de Stockholm. Ce jour-là, la princesse n'hésitait pas à enfiler les gants pour une initiation à la boxe. Se savait-elle déjà enceinte ? Quoi qu'il en soit, c'est elle qui devrait ressentir des coups d'ici à quelques semaines...