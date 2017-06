Princesse Victoria : En avance sur son 40e anniversaire, des photos lumineuses

Programmer une séance photo dans l'agenda chargé des figures royales n'est pas chose aisée... La grande Annie Leibovitz, qui a officié pour les 90 ans de la reine Elizabeth II, pourrait sans doute en témoigner ! En prévision du 40e anniversaire de la princesse héritière Victoria de Suède, le palais royal n'a en tout cas pas traîné : des images officielles ont d'ores et déjà été réalisées (le mois dernier) par la photographe Erika Gerdemark et diffusées via les canaux officiels de la cour.

La fille aînée du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède n'atteindra ce cap symbolique que le 14 juillet prochain, mais on peut d'ores et déjà la découvrir prenant la pose, très chic en total look blanc, au palais Haga, domicile qu'elle occupe avec son mari le prince Daniel et leurs enfants la princesse Estelle (5 ans) et le prince Oscar (1 an). Une série d'images dévoilées pour marquer le lancement de la rubrique événementielle qui a fait son apparition sur le site de la monarchie en prévision de ce grand rendez-vous.

Sur cette page dédiée, la cour révèle les grandes lignes des deux journées de célébrations qui seront spécialement organisées. Après un service de Te Deum à 10 heures le 14 juillet en la chapelle royale, une réception se tiendra jusqu'à 13 heures dans Logården, le jardin du palais donnant sur l'eau où on avait pu à loisir observer les invités du mariage du prince Carl Philip et de la princesse Sofia en juin 2015. L'occasion pour les représentants du gouvernement et des organisations dont l'héritière du trône assume le patronage de lui remettre leurs cadeaux.

La famille royale ponctuera ce premier temps des festivités par une procession en calèche dans le coeur de Stockholm, avant de gagner sa villégiature estivale habituelle : l'île d'Öland. La grande soirée de gala qui y est donnée en plein air pour l'anniversaire de la princesse débutera à 19 heures. Le samedi 15 au matin, les portes de la Villa Solliden seront ouvertes au public, qui pourra à 11 heures adresser comme toujours ses bons voeux à la future reine.