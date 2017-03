Prince Oscar de Suède : Une photo étonnante pour son 1er anniversaire !

Grande première pour le prince Oscar de Suède : quelques jours après sa soeur la princesse Estelle, qui a eu 5 ans le 23 février, c'est au tour du second enfant de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel de célébrer son anniversaire... Le premier de sa vie !

Né le 2 mars 2016 et baptisé le 27 mai dernier, le prince Oscar, duc de Skåne (Scanie), a aujourd'hui 1 an. Une occasion que sa maman et la monarchie suédoise ont marquée en diffusant un adorable portrait en noir et blanc réalisé par la princesse Victoria elle-même !

Si le prince Oscar, troisième dans l'ordre de succession au trône, fait moins souvent l'objet de portraits officiels que sa grande soeur Estelle, "héritière de l'héritière", l'initiative est pour le moins inattendue et rafraîchissante : pleine de spontanéité, la photo choisie a vraiment un côté "fait maison" revendiqué ; et presque l'allure d'un selfie pris par le garçonnet, en fait. La princesse Victoria suivrait-elle la voie de la duchesse Catherine de Cambridge, photographe qui monte ? Elle semble toutefois avoir repris certains codes appliqués par la photographe Anna-Lena Ahlström aux portraits officiels de la princesse Estelle qu'elle signait pour son 5e anniversaire : l'utilisation du noir et blanc d'une part, et le côté vivant d'autre part, privilégié par rapport à l'aspect solennel que peuvent avoir les photographies officielles.