La princesse Estelle de Suède a 5 ans : Des photos pleines de malice révélées

Au début du mois de février, la cour suédoise avait diffusé deux nouvelles photographies officielles – les premières depuis celles des fêtes de fin d'année 2016 – de la famille de la princesse Victoria et du prince Daniel, également réalisées par leur photographe quasi attitrée, Anna-Lena Ahlström. Outre un portrait du couple héritier avec ses enfants Estelle et Oscar, on pouvait alors découvrir une image adorable de la fillette et de son petit frère en train de dessiner à même le sol, sur une immense surface de travail.

Le prince Oscar, qui semblait alors totalement fasciné par les coups de feutre de sa grande soeur, fêtera quant à lui le 2 mars son 1er anniversaire.