Prince Gabriel, 2 mois : Bébé malicieux à l'approche de son baptême...

Alors que ses parents le prince Carl Philip et la princesse Sofia viennent de faire leur retour en couple sur la scène publique, ce sera bientôt au tour du prince Gabriel de Suède de faire sa première grande apparition officielle : le 1er décembre, le bébé du couple princier recevra le baptême en la chapelle royale du palais Drottningholm, à Stockholm.

A l'approche de ce rituel que vivent tous les nouveau-nés de la famille royale, la cour suédoise a révélé une nouvelle photo officielle du garçonnet, maintenant âgé de 2 mois. Né le 31 août 2017 à la maternité de l'hôpital Danderyd, au nord de la capitale scandinave, le prince Gabriel, duc de Dalarna, y offre un regard tout enjoué et malicieux, la main à la bouche, confortablement installé dans les bras de son papa et sous les yeux de sa maman.

L'image, en noir et blanc, semble issue de la même séance photo que les deux précédentes photos de famille officielles, réalisées en septembre par la professionnelle Erika Gerdemark. On imagine donc que, depuis, le petit frère du prince Alexander (un an et demi) a dû déjà bien changer. Faudra-t-il attendre le 1er décembre pour le constater ?

Qui seront les élu(e)s ?

Comme de coutume, le palais royal a créé sur son site internet une page dédiée au baptême et livré les détails de la cérémonie, qui aura lieu à 12 heures sous la conduite de l'archevêque émérite (et ancien archevêque d'Uppsala) Anders Wejryd, qui officia notamment lors du mariage de la princesse héritière Victoria en 2010, du baptême de sa fille la princesse Estelle en 2012 ou encore de celui de sa nièce la princesse Leonore en 2014. Gabriel, qui portera la robe baptismale passée sur tous les autres bébés royaux avant lui (le dernier à l'avoir portée fut son frère Alexander), est plus que jamais entre des mains expertes. Reste désormais à connaître l'identité des marraines et parrains ; Alexander ayant sa tante Victoria pour marraine, on peut s'attendre à ce que la princesse Madeleine, soeur cadette de Carl Philip actuellement enceinte de son troisième enfant, soit enrôlée pour Gabriel.

C'est plus dur avec deux qu'avec un seul !

Dans une récente interview accordée au magazine suédois Kupé, la princesse Sofia, 32 ans, s'ouvrait sur sa vie de famille et le côté parfois "chaotique" d'élever deux petits garçons tout en ménageant de la place pour ses activités royales et philanthropiques : "Nous essayons d'avoir autant de moments en famille que possible en soirée, disait-elle, évoquant le bain, la routine quotidienne... Mais reposez-moi la question d'ici quelques mois. Gabriel fait maintenant ses nuits et mange bien, mais nous avons encore quelques petites failles qui dénotent que c'est plus dur avec deux enfants qu'avec un seul."

On compte donc sur Alexander pour être bien sage lors du baptême de son petit frère !