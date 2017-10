Princesse Madeleine : Enceinte et sublime au côté de sa mère à New York

Enceinte de son troisième enfant, attendu en février 2018, la princesse Madeleine de Suède ne s'interdit pour l'instant aucun déplacement. Alors qu'elle partage allègrement son temps entre Londres, où elle réside avec son mari américano-britannique Christopher O'Neill, et Stockholm, où leur fille la princesse Leonore a même commencé à aller à l'école, la fille cadette du couple royal retrouvait dernièrement New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies.

Cinq semaines après l'annonce surprise de sa troisième grossesse, la princesse Madeleine, 35 ans, a fait son retour à Big Apple, où elle a vécu plusieurs années après la rupture de ses fiançailles avec son ex-compagnon Jonas Bergström et où elle a retrouvé l'amour tout en oeuvrant au sein de Childhood USA, la branche américaine de la World Childhood Foundation fondée en 1999 au profit de l'enfance défavorisée et présidée par la reine Silvia. Mère et fille avaient fait le déplacement transatlantique ensemble pour prendre part au siège de l'ONU à un séminaire orchestré par la fondation et focalisé sur la place des enfants dans les objectifs de développement durable que poursuit l'organisation internationale. "Les enfants ne sont pas seulement les bénéficiaires de ces objectifs, a fait remarquer l'épouse du roi Carl XVI Gustaf. Non, ils sont en effet le fondement du développement durable."

Le soir venu, la World Childhood Foundation donnait une réception chez Cipriani. Les deux altesses y ont fait une entrée remarquée, la reine Silvia vêtue d'une robe riche en motifs et enveloppée d'un châle vert transparent et la princesse Madeleine sublime en robe noire à dentelle, laissant distinguer le baby bump qu'elle cachait astucieusement quelques heures plus tôt sous une veste beige. Parmi les invités figuraient l'actrice suédo-canadienne Malin Akerman – née à Stockholm de parents suédois – et son compagnon Jack Donnelly.