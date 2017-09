Princesse Madeleine, enceinte : Un début de grossesse splendide

Tandis que la duchesse Catherine de Cambridge se terre au palais de Kensington, en proie aux nausées et vomissements aigus qui marquent le début de sa troisième grossesse comme les deux précédentes, la princesse Madeleine de Suède, également enceinte pour la troisième fois, n'a heureusement pas à souffrir de ces terribles symptômes d'hyperémèse gravidique.

Restée à Stockholm, comme cela avait officiellement été évoqué dans un communiqué de la cour suédoise, tandis que son époux Christopher O'Neill a regagné leur domicile à Londres, où il dirige une société de services bancaires, la fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède a assisté en famille le 12 septembre 2017 à la session inaugurale du Parlement, un grand rendez-vous officiel de la rentrée.

Rayonnante, la jeune femme de 35 ans, déjà maman de la princesse Leonore (3 ans) et du prince Nicolas (2 ans), a pris part au cérémoniel en journée, très chic en robe bleu marine et veste courte, mais aussi au concert organisé en soirée. Elle s'est présentée tout sourire au Stockholm Concert Hall dans une robe à fleurs tonique sous laquelle il était impossible de deviner ses premières rondeurs et qui répondait plutôt bien au choix vestimentaire de sa soeur aînée la princesse Victoria, habillée d'une robe satinée aux motifs urbains imprimés dans des tons très criards. Le prince Daniel, époux de l'héritière du trône, ainsi que le prince Carl Philip, frère de Victoria et Madeleine, étaient également présents. Devenu papa le 31 août d'un deuxième petit garçon, le prince Gabriel, ce dernier se passait de la compagnie de sa femme, la princesse Sofia, tout naturellement restée à la Villa Solbacken, leur résidence, pour s'occuper du prince Alexander et de son tout jeune petit frère.

La princesse Madeleine, qui a annoncé sa grossesse le 27 août sur Facebook, a profité de son séjour prolongé en Suède pour s'affairer à ses engagements caritatifs : le 13 septembre, elle participait ainsi à un séminaire sur un "projet spécial" de l'association Min Stora Dags (équivalent en Suède de Make A Wish) concernant l'aide aux enfants souffrant de troubles neuropsychiatriques. Quelques jours plus tôt, elle adressait par ailleurs via sa page personnelle de chaleureux remerciements au groupe de rock In Flames pour avoir fait un don à Childhood, la fondation en faveur de l'enfance créée et présidée par sa mère pour laquelle elle-même travaille.