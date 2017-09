Carl Philip et Sofia de Suède : Première photo de leur bébé, le prince Gabriel

Pour parachever les présentations, il ne manquait plus qu'une photo digne de ce nom. Au lendemain de l'annonce officielle par le roi Carl XVI Gustaf de la naissance du prince Gabriel de Suède, second enfant du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, c'est chose faite !

La cour royale suédoise a diffusé une première image officielle du bébé, qui a vu le jour dans la matinée du jeudi 31 août à la maternité de l'hôpital de Danderyd, municipalité au nord de Stockholm. Photographié par son papa le prince Carl Philip, Gabriel, âgé de 5 jours, dort paisiblement, vêtu d'un chandail beige et couvert d'un plaid écru. L'attente porte maintenant sur la première photo qui verra Gabriel au côté de son grand frère le prince Alexander, qui a fêté au mois d'avril son premier anniversaire, et l'annonce de la date de son baptême.

Le couple princier avait regagné le domicile qu'il occupe depuis le début de l'été, la Villa Solbacken jadis occupée par le prince Bertil, vendredi 1er septembre, au lendemain de l'accouchement de la princesse Sofia. Sans manquer au passage de prendre la pose quelques instants, avant de quitter l'hôpital, avec le nourrisson dans son couffin.

Lundi 4 septembre, la naissance royale était le premier ordre du jour : après le rituel de la confirmation officielle par plusieurs témoins, le roi Carl XVI Gustaf de Suède avait révélé, devant le cabinet ministériel rassemblé et en présence de son héritière la princesse Victoria, les prénoms et le titre du nouveau membre de la Maison royale, le prince Gabriel Carl Walther, duc de Dalarna (vaste duché historique dans le centre-ouest du pays).

Dans la foulée, une messe d'action de grâce (Te Deum) avait été célébrée en la chapelle royale au palais Drottningholm, à Stockholm. Outre la princesse Victoria et son époux le prince Daniel, la princesse Madeleine, enceinte de son troisième enfant, et son mari Christopher O'Neill, encore présents en Suède avant de regagner Londres où ils résident, y prenaient notamment part.