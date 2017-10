Prince Gabriel de Suède, 1 mois : Adorables premières photos en famille

Il aura fallu patienter de longues semaines avant de découvrir les premières images officielles du prince Gabriel de Suède en famille, suite à sa naissance le 31 août 2017. Une attente qui vient de prendre fin, avec la diffusion par la cour suédoise de deux photographies réalisées par Erika Gerdemark, régulièrement mise à contribution pour immortaliser la famille royale, mettant en scène le bébé avec ses parents le prince Carl Philip et la princesse Sofia, ainsi que son grand frère le prince Alexander.

A quelques semaines de son baptême, qui sera célébré le 1er décembre prochain dans la chapelle du palais royal Drottningholm à Stockholm, le prince Gabriel, qui a reçu le titre de duc de Dalarna octroyé par son grand-père le roi Carl XVI Gustaf de Suède, apparaît ainsi pour la première fois éveillé. Couvé du regard par ses parents, lové dans les bras de sa maman, il ouvre de grandes mirettes qu'on n'aperçoit que de profil - suffisamment toutefois pour percevoir toute l'intensité avec laquelle il scrute la princesse Sofia.

Le second cliché, lui, présente la famille au complet, et cette fois ce sont les grands yeux ronds du prince Alexander, âgé d'un an et demi, qui attirent l'attention à l'occasion de ce moment capturé dans l'une des galeries du palais. On notera que le couple princier a préféré se prêter à cette séance photo à Drottningholm plutôt que dans son foyer, la Villa Solbacken, qu'il a investie au début de l'été.

Jusqu'à la révélation de ces deux photos, qu'accompagne un message de remerciements des heureux parents pour tous les bons voeux reçus pour leur petit garçon, le public avait dû se contenter de l'image du départ de la maternité de Carl Philip et Sofia avec Gabriel, puis d'un seul portrait officiel du petit prince endormi. Si les enfants de la princesse héritière Victoria, qui précèdent leurs cousins dans l'ordre de succession, sont plus mis en lumière d'une part, et si la princesse Madeleine aime à partager des images de sa vie de famille sur Facebook d'autre part, le prince Carl Philip et la princesse Sofia, à l'inverse, préservent soigneusement leur jardin secret...