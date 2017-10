Estelle de Suède : Très calée à seulement 5 ans, la princesse impressionne

Alors qu'un petit cousin, le prince Gabriel, vient de venir au monde et qu'un autre bébé arrivera au début de l'année prochaine dans la famille de la princesse Madeleine, la princesse Estelle de Suède, aînée de la nouvelle génération royale suédoise, continue à apprendre son métier.

Le 29 septembre 2017, la demoiselle de 5 ans accompagnait sa maman la princesse héritière Victoria dans l'archipel de Trosa pour y visiter l'Askölaboratoriet, un espace de recherche du Centre sur la mer Baltique de l'Université de Stockholm qui permet d'en savoir plus sur l'environnement marin. Un sujet sur lequel Estelle, éduquée depuis toute petite au contact de la nature, semble avoir déjà de solides notions : "Il est très clair que Victoria parle de ces questions avec Estelle. Il était évident que ce n'était pas la première fois qu'Estelle recevait des informations sur les problèmes qui concernent l'océan, c'est quelque chose dont ils parlent à la maison", a constaté la directrice du centre, épatée par la princesse, "incroyablement calée et curieuse". Les chiens ne font pas des chats...

Il faut dire que la fille et héritière du roi Carl XVI Gustaf de Suède est particulièrement impliquée dans les problématiques de développement durable et de protection du milieu marin. A la fin du mois d'août, elle faisait son retour aux activités officielles en prenant part comme chaque année à la même période à la Semaine de l'eau de Stockholm et à la remise du Junior Water Prize qui récompense les projets innovants d'étudiants en matière de préservation de l'eau.

La cour royale comme l'Université de Stockholm ont partagé quelques images de la visite royale sur leurs réseaux sociaux : sous le regard de sa fille, la princesse Victoria est même entrée dans un étang pour aider à en tirer un filet permettant aux scientifiques de collecter algues, poissons et insectes qu'ils peuvent ensuite étudier.