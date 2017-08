Madonna : Comblée, elle pose avec ses six enfants pour la première fois

Le 16 août 2017, Madonna soufflait sa 59e bougie au cours d'une incroyable fête organisée en Italie, dans la région des Pouilles. Arrivée sur un magnifique cheval blanc, la célèbre chanteuse américaine a fêté comme il se doit cette nouvelle année en famille.

Si l'on savait que ses jumelles de 4 ans et demi, Estere et Stella, adoptées en février dernier au Malawi, étaient présentes grâce aux multiples photos et vidéos partagées par Madonna sur sa page Instagram, il s'avère que tous les enfants de la star ont fait le voyage jusqu'en Italie. Pour preuve, le portrait de famille proposé à ses 9,9 millions d'abonnés.

Pour la toute première fois, la star pose entourée de l'intégralité de sa tribu, même avec son fils de 17 ans, Rocco, avec qui elle a connu des périodes de tensions. Lourdes, 20 ans, David et Mercy James, 11 ans, et Estere et Stella, 4 ans et demi, entourent leur maman, fière d'avoir pu fêter son anniversaire avec chacun d'entre eux. "Anniversaire", légende-t-elle simplement ce premier portrait de famille.