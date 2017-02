Madonna : À 58 ans, elle obtient officiellement le droit d'adopter des jumelles

C'est désormais officiel : selon les informations rapportées par l'AFP, Madonna a finalement été autorisée mardi 7 février par la justice du Malawi à adopter des jumelles âgées de 4 ans, Esther et Stella. La nouvelle a été confirmée par un porte-parole du tribunal de Lilongwe, Mlenga Mvula. "Je peux confirmer que Madonna a obtenu le droit d'adopter deux enfants", a-t-on simplement déclaré.

La star de la pop âgée de 58 ans est déjà mère de quatre enfants : Lourdes (20 ans, née de sa relation avec Carlos Leon), Rocco (17 ans, né de son mariage avec Guy Ritchie) ainsi que David et Mercy (11 ans, tous deux adoptés dans ce même pays d'Afrique australe, respectivement en 2006 et 2009).

Le 25 janvier, le site du Daily Mail avait pris tout le monde de court en affirmant que la chanteuse américaine s'était rendue au Malawi afin de lancer une nouvelle procédure d'adoption. Déterminée à se montrer discrète, Madonna avait par la suite démenti cette rumeur avant d'être contredite quelques heures plus tard par une ministre malawite. "Madonna a déposé une demande auprès de la Cour suprême pour adopter deux filles. Elles sont âgées de 4 ans. Tous les papiers nécessaires ont été transmis et la Cour suprême prendra la décision finale", avait déclaré Lucy Bandazi.

De nouvelles révélations apportées par le média anglais avaient par ailleurs expliqué que les jumelles vivaient dans un orphelinat depuis deux ans. Les fillettes y avaient été placées après le décès de leur mère d'accueil, Estelina Kallumpha, morte en août dernier des suites d'une maladie. Contactée par le Daily Mail, la soeur de la défunte, Gladys, avait fait part de sa stupéfaction, affirmant qu'Estelina Kallumpha aurait été "horrifiée" d'apprendre que Madonna cherchait à adopter les jumelles et à les éloigner de leur pays natal.

La mère biologique d'Esther et Stella est quant à elle décédée en les mettant au monde. Pauvre et "incapable de prendre soin d'elles", leur père biologique les avait alors confiées à l'orphelinat Home of Hope, situé dans la ville de Mchinji. Aujourd'hui, c'est une toute autre vie qui s'offre à elles...