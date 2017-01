Madonna : A 58 ans, elle veut adopter deux nouveaux enfants au Malawi

C'est en toute discrétion que Madonna a quitté les Etats-Unis mardi 24 janvier pour se rendre au Malawi. Comme le rapporte l'AFP, la chanteuse de 58 ans vient ainsi de lancer une procédure officielle pour adopter deux enfants. "Le tribunal étudie une demande pour déterminer si Madonna peut adopter ou non deux entants", a indiqué Mlenga Mvula, un porte-parole du tribunal de Lilongwe.

En 2006, la star de la pop avait adopté son fils cadet, David Banda (11 ans), dans ce même pays avec son ex-époux Guy Ritchie. Puis en 2009, elle avait fait les démarches nécessaires pour adopter sa fille Mercy (également âgée de 11 ans), qui vivait autrefois à l'orphelinat de Kondanani.

Si j'avais pu, j'en aurais adopté dix autres !

Selon l'Associated Press, Madonna (qui avait fondé il y a onze ans l'organisation Raising Malawi) s'est rendue mercredi 25 janvier à la Cour suprême du Malawi pour déposer sa requête. Elle devra désormais attendre une semaine avant qu'une audition ait lieu pour déterminer si sa demande sera oui ou non acceptée.

En 2008, l'interprète de Like A Prayer s'était confiée au magazine Parade, admettant notamment que "si elle avait pu, elle aurait adopté dix enfants de plus" après David et Mercy. "Je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré mon fils, David. Si j'avais pu, j'aurais adopté dix enfants de plus ! Il y en a tellement qui ont besoin de parents", avait-elle déclaré. Madonna a également deux enfants biologiques, Lourdes (20 ans, dont le papa est Carlos Leon) et Rocco (17 ans, né de son mariage avec Guy Ritchie).