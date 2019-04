Madonna croque l'orteil de Maluma dans leur clip sexy "Medellín" !

Quelques jours après avoir dévoilé Medellín, un duo avec la star colombienne Maluma, Madonna (60 ans) organisait un grand raout sur MTV pour en révéler le clip, mercredi 24 avril 2019. Premier extrait de l'album Madame X, ce duo surprend avec ses rythmes latino et sa production électronique signée Madonna et Mirwais.

Réalisé par la photographe espagnole Diana Kunst, le clip s'ouvre sur la star agenouillée et priant dans une chapelle. L'image rappelle l'ouverture du MDNA Tour, mais aussi la prière de la star sur le titre Act of Contrition (album Like a Prayer en 1989) et le tube Girl Gone Wild (album MDNA en 2012). La star apparaît ensuite en professeur de cha-cha-cha. Elle porte un cache-oeil et utilise une cravache comme à la grande époque Erotica (1992). Elle enseigne à un groupe de danseurs et de danseuses sexy au possible. Parmi eux, Maluma se distingue et emballe illico Madonna.

La suite de la vidéo montre les deux artistes au lit, fumant et buvant tout leur soûl. Madonna croque même l'orteil de Maluma (25 ans), un plan qui n'est certainement pas passé inaperçu. Place ensuite à un immense banquet de mariage qui se termine par la fuite des deux amants à cheval dans la campagne portugaise. Une chevauchée particulièrement cinématographique.

Ce nouveau personnage qu'incarne la star, décrit dans un teaser comme une mère, un professeur de danse ou encore un agent secret voyageant à travers le monde, porte le nom de Madame X. C'est aussi le titre de ce 14e album de Madonna qui sortira le 14 juin et dont Medellín est le premier extrait. Contrairement à ses récents disques, la star a travaillé avec une équipe plus réduite, écrivant, composant et produisant la majorité des chansons avec le Français Mirwais, déjà orfèvre du succès planétaire Music (2000) et du mal-aimé American Life (2003). Madonna a également invité la star brésilienne Anitta et les rappeurs Quavo (Migos) et Swae Lee à chanter à ses côtés.

Dans les prochains jours, la promotion va s'intensifier. Madonna et Maluma sont attendus sur la scène des Billboard Music Awards à Las Vegas le 1er mai. On parle également de nouveaux titres dévoilés d'ici à juin. Madonna interprétera par ailleurs deux chansons lors de la finale de l'Eurovision à Tel-Aviv, le 18 mai.