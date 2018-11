Maeva Coucke célibataire : "On ne connaîtra jamais l'identité de mon ex"

Le 8 décembre 2018, Maëva Coucke tentera de remporter le titre de Miss Monde. Récemment, Miss France 2018 s'est envolée pour la Chine afin de participer au concours de beauté. Avant ce grand voyage, Purepeople l'a rencontrée et l'a notamment soumise à l'interview "Quand tu tapes". La belle (fausse) rousse de 24 ans a ainsi réagi aux mots-clés les plus recherchés en tapant son nom sur Google.

Sans surprise, on retrouvait le mot "copain". "Copain, il n'y en a plus. Donc c'est l'ex-petit copain. C'était à mon avis concernant le début de mon année puisqu'on avait envie de connaître son identité vu qu'on ne l'a pas connue et qu'on ne la connaît toujours pas. Je pense qu'on ne la connaîtra jamais", a confié la reine de beauté qui est en effet de nouveau célibataire. Une nouvelle qu'elle avait annoncée en août dernier, à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs.

Maëva Coucke a ensuite évoqué sa soeur jumelle Alizée, qui avait beaucoup fait parler d'elle pour unephoto dénudée, après son sacre en décembre 2017 : "Quand j'ai été élue, beaucoup de gens se sont intéressés à ma soeur Jumelle Alizée pour voir un peu mon double, ce que je comprends. Ils ont vite vu qu'on se ressemblait mais qu'on était quand même très différentes. Donc on arrive à nous reconnaître facilement."

Après avoir évoqué le concours Miss Monde, Maëva Coucke a réagi au mot "taille". L'occasion de découvrir qu'elle mesure 1,76 m. "Je suis assez grande, mais je ne suis pas la plus grande des Miss France", a-t-elle rapidement précisé.

