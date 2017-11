Maéva (Secret Story 10) : Ses nouvelles opérations de chirurgie esthétique

À l'instar de Charles des Ch'tis, Vanessa de Secret Story ou Yamina de 10 couples parfaits, Maéva Martinez a participé à l'émission de Star 24 Zéro Complexe. Elle est ainsi passée sous le bistouri en Tunisie, devant les caméras de la chaîne. Mais qu'a refait l'ancienne petite amie de Marvin ?

"J'avais envie de me refaire la poitrine et une liposuccion du ventre. 100 grammes en plus dans la poitrine et 400 grammes en moins sur le ventre... Honnêtement, ça ne se voit pas sur mes photos", a confié la candidate de Secret Story 10 à Télé Star. Elle est toutefois très heureuse du résultat et voit le changement.

Ce n'est pas la première fois que Maéva a eu recours à la chirurgie esthétique comme elle l'a rappelé : "J'avais déjà fait refaire ma poitrine à 19 ans et j'avais choisi des prothèses assez petites parce que j'étais jeune et plus menue. J'ai grandi. Je suis une femme. J'ai pris des formes et j'avais envie de mettre plus gros pour être plus proportionnelle."

Dans Zéro complexe, les internautes pourront découvrir le parcours de 17 personnalités issues du monde de la télé-réalité lors de leurs opérations de chirurgie esthétique réalisées en Tunisie en début d'année 2017. L'émission est diffusée depuis hier.