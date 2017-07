Marvin (Secret Story 10) violent avec Maéva ? Sa réponse cash !

Ces derniers jours, Maéva a révélé à ses fans s'être blessée et souffrir de douleurs aux mollets. Et il n'en fallait pas plus pour que certains pointent du doigt Marvin. Car, rappelons-le, le chéri de la jeune femme – qu'elle a rencontré dans Secret Story 10 (NT1) – a, malgré lui, la réputation d'être violent. Sur Snapchat, le candidat de télé-réalité a répondu à ces accusations.

Ainsi, il a révélé que Maéva s'était fait mal en forçant à la salle de sport. Visiblement touché par ces attaques, Marvin s'est énervé : "Tu peux mettre ce que tu veux sur moi, c'est la liberté d'expression, mais à partir du moment où ce n'est pas de la diffamation, c'est tout." Agacé, le compagnon de Maéva a expliqué : "Je suis sanguin, c'est normal que je m'énerve." Et, enfin, il a tenu à démentir toute violence de sa part. "Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un avec qui j'ai été violent", a-t-il également lancé.

Avant lui, Maéva avait déjà réagi aux rumeurs circulant sur la Toile. "Les gens, j'ai juste repris le sport à fond et travaillé mes mollets !", a-t-elle assuré. De quoi faire les taire les mauvaises langues...