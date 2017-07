Maéva (Secret Story 10) blessée : "Je n'arrive plus à marcher"

Pauvre Maéva, elle est au bout du rouleau. L'ex-participante à Secret Story 10 ne va pas très bien, comme elle l'a fait savoir via sa story Instagram. La raison ? Elle s'est blessée et souffre terriblement.

"Je suis saoulée !! Je n'arrive plus à marcher tellement j'ai mal aux mollets, je tiens que sur des chaussures compensées et encore !! On dirait un vieux canard boîteux", a-t-elle signalé. Si la douleur est apparemment très présente, ce qui inquiète surtout la jolie brune qui a recollé les morceaux avec Marvin, c'est le look que sa blessure lui donne : "Et pour finir le mollet qui me fait horriblement mal qui a doublé, voire triplé de volume... c'est très laid tout ça."

Maéva est tant handicapée par son ou ses mollets qu'elle explique ensuite dans une vidéo que deux badauds lui ont proposé de la porter tant elle "ressemble à un canard boîteux".

Mais alors, que s'est-il passé ? Pour le moment, la Secrétiste n'a donné aucune explication. Peut-être a-t-elle un peu trop forcé lors d'une séance de sport ou peut-être a-t-elle fait une mauvaise chute.

On lui souhaite un prompt rétablissement.