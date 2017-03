Magalie Vaé, 20 kilos en plus : "Et alors ?"

Magalie Vaé (30 ans) a vu sa vie changer du jour au lendemain grâce à la Star Academy. La gagnante de la 5e édition, en 2005, était l'invitée d'Évelyne Thomas lundi 20 mars 2017, dans C'est mon choix (Chérie 25), afin de revenir sur son aventure au château de Dammarie-les-Lys et son après difficile.

En plus d'avoir été critiquée sur ses projets musicaux, la jeune femme a dû essuyer de nombreux commentaires négatifs sur son poids. Au cours d'une interview pour Europe 1 donnée en août dernier, Magalie Vaé avait par exemple admis qu'on lui avait recommandé de perdre du poids afin de "faire rêver les gens comme Jenifer". Un conseil qu'elle a suivi uniquement pour son bien-être et sa santé.

Si depuis, l'interprète de La Fièvre ach'teuse a repris la quasi-totalité de ses 24 kilos perdus, mais elle se moque du qu'en dira-t-on. Une force qu'elle doit notamment à sa fille Elia, 5 ans, comme elle l'a confié à Évelyne Thomas : "Elle m'a rendue plus forte. Le principal, c'est d'être la plus belle à ses yeux. Quand j'ai ma fille qui me dit : 'Maman, tu es la plus belle de toutes les mamans', pour moi, ça n'a pas de prix."

Et d'ajouter fièrement : "Aujourd'hui, je me fiche du regard des gens. Depuis la dernière fois que je suis passée à la télé, j'ai dû prendre 20 kilos. Et alors ? Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. J'ai ce problème qui est génétique, dans ma famille on est tous comme ça. Je ne ferai jamais un 34, c'est impossible. Peut-être que, dans deux ans, je serai plus mince ou plus forte, je n'en sais rien." Et cela importe peu.