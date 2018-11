Magalie Vaé : Que devient la gagnante de la Star Academy 5 ?

Si Jenifer, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé et Grégory Lemarchal ont vendu des disques par camions entiers à leur sortie de la Star Academy (TF1) au début des années 2000, la cinquième gagnante Magalie Vaé n'a malheureusement pas connu le même destin.

Interrogée par nos confrères de La Nouvelle République le 18 novembre 2018, la chanteuse de 31 ans désormais établie dans le Loir-et-Cher est revenue sur cette désillusion (son premier album Métamorphoses s'est vendu à seulement 33 000 exemplaires en 2006) et sur cette contre-performance qu'elle explique aujourd'hui très bien. "Je n'avais pas confiance en moi. (...) Le bagage, le caractère, ce sont des choses que je n'avais pas à l'époque. J'avais 18 ans, mais moins dans ma tête", a-t-elle analysé avec le recul avant de poursuivre sur son retour à la réalité : "Le côté médiatique peut monter à la tête... J'ai eu la chance d'être bien entourée. Et j'ai vécu au jour le jour, avant et après. Quand le grand huit est redescendu, heureusement que ma famille était là."

Aujourd'hui, s'il ne reste plus grand-chose de son million d'euros remporté grâce au télé-crochet, Magalie Vaé a construit son équilibre autour de sa fille Elia (7 ans) et de son activité de chanteuse (avec sa société L'Envol Events) lors d'événements privés. "Le fait d'avancer dans une vie normale aujourd'hui m'a fait retrouver la valeur de l'argent que j'avais perdue à l'époque. (...) J'ai eu des épreuves mais je ne regrette rien car elles m'ont permis d'apprendre et de grandir avec de très bonnes bases", a-t-elle expliqué.

Pour autant, Magalie Vaé n'est pas contre l'idée de ressortir, un jour, un nouvel album... mais ce n'est clairement pas sa priorité. "Que ma fille me dise 'maman t'es belle me suffit", a-t-elle assuré.