Maître Gims : Sa femme Demdem a grossi et demande l'aide de ses fans !

Demdem a de jolies formes et les assume. Mais la femme de Maître Gims s'est visiblement montrée trop gourmande ces derniers temps et veut inverser la tendance. Le 13 juin 2018, celle qui est unie depuis plus dix ans au faiseur de tubes s'est saisie de son Snapchat pour évoquer sa prise de poids et recueillir des conseils auprès de ses fans. "J'ai grossi mes Snapous, qui se motive avec moi pour une remise en forme express", a d'abord publié la femme de Maître Gims. La jolie brune est prête à tout pour contrer les quelques kilos en trop : "Mon problème, c'est la gourmandise... J'ouvre mon Snap, conseillez-moi des coupes faim, draineurs, etc... vendus en pharmacie, je ne veux pas de trucs bizarres, faciles à se procurer avec des résultats assurés. Je ferai mon choix en fonction de conseils", a-t-elle ensuite écrit.

Le temps de réflexion n'aura pas été trop long puisque Demdem est revenu vers ses fans quelques heures plus tard, le 14 juin 2018, communiquant avec eux depuis son lit : "Je crois que j'ai fait mon choix pour ma gamme minceur." Touchée par la mobilisation de ses Snapous, la jeune femme a tenu à les remercier pour leurs gentils messages.

Il ne reste maintenant plus qu'à attendre les résultats...